Гильфанов Масгут Гильфанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1932
Дата смерти15.01.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Сабирова Рафидя Масгутовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1969
Дочь: Нуруллина Аниса Масгутовна
Мать ребёнка: Гильфанова Рахиля Минсалимовна
Рождение ребёнка
25.03.?
Сын: Гильфанов Рустам Масгутович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайрутдинова Ханифя Масгутовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.01.2016