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Гильфанов Масгут Гильфанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1932

Дата смерти

15.01.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ФН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Сабирова Рафидя Масгутовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1969

Дочь: Нуруллина Аниса Масгутовна

Мать ребёнка: Гильфанова Рахиля Минсалимовна

Рождение ребёнка
25.03.?

Сын: Гильфанов Рустам Масгутович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайрутдинова Ханифя Масгутовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.01.2016
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