Чередова Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Марфа Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Анна Йокимовна

Отец ребёнка: Чередов Еким Иванович

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Чередов Александр Йокимович

Отец ребёнка: Чередов Еким Иванович

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Чередов Владимир Йокимович

Отец ребёнка: Чередов Еким Иванович

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Федосья Йокимовна

Отец ребёнка: Чередов Еким Иванович

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Анфиса Йокимовна

Отец ребёнка: Чередов Еким Иванович

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Ксения Йокимовна

Отец ребёнка: Чередов Еким Иванович

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Чередов Василий Йокимович

Отец ребёнка: Чередов Еким Иванович

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Чередов Степан Йокимович

Отец ребёнка: Чередов Еким Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Еким Иванович

Смерть
Неизвестно
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