Чередова Марфа Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Анна Йокимовна
Отец ребёнка: Чередов Еким Иванович
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Чередов Александр Йокимович
Отец ребёнка: Чередов Еким Иванович
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Чередов Владимир Йокимович
Отец ребёнка: Чередов Еким Иванович
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Федосья Йокимовна
Отец ребёнка: Чередов Еким Иванович
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Анфиса Йокимовна
Отец ребёнка: Чередов Еким Иванович
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Ксения Йокимовна
Отец ребёнка: Чередов Еким Иванович
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Чередов Василий Йокимович
Отец ребёнка: Чередов Еким Иванович
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Чередов Еким Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно