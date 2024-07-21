Трищенкова Ульяна Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трищенкова Ульяна Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трищенков Фрол Дмитриевич

Отец ребёнка: Трищенков Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трищенков Дмитрий

Рождение ребёнка
10.11.1906

Дочь: Горелова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Трищенков Дмитрий

Рождение ребёнка
1914

Сын: Трищенков Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Трищенков Дмитрий

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