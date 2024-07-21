Трищенкова Ульяна Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трищенков Фрол Дмитриевич
Отец ребёнка: Трищенков Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трищенков Дмитрий
Рождение ребёнка
10.11.1906
Дочь: Горелова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Трищенков Дмитрий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Трищенков Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Трищенков Дмитрий