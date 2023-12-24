Федорова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1986

Дочь: Лымарь Евгения Валерьевна

Отец ребёнка: Лымарь Валерий Павлович

Рождение ребёнка
16.10.1988

Дочь: Чашина Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Лымарь Валерий Павлович

Рождение ребёнка
15.03.1990

Дочь: Орлова Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Лымарь Валерий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лымарь Валерий Павлович

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