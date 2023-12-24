Федорова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1986
Дочь: Лымарь Евгения Валерьевна
Отец ребёнка: Лымарь Валерий Павлович
Рождение ребёнка
16.10.1988
Дочь: Чашина Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Лымарь Валерий Павлович
Рождение ребёнка
15.03.1990
Дочь: Орлова Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Лымарь Валерий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно