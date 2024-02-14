Ибрагимов Мансур
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алия Алиакбаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрагимов Харис
Мать ребёнка: Алия Алиакбаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алия Алиакбаровна
Смерть
Неизвестно