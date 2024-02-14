Ибрагимов Мансур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Мансур

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Сунятуллин Ибрагим

Мать: Сунятуллина (Арифуллина) Уммикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алия Алиакбаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрагимов Харис

Мать ребёнка: Алия Алиакбаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алия Алиакбаровна

Смерть
Неизвестно

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