Орлов Федор Федосеевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1902
Дата смерти13.10.1944
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1902
Отец: Орлов Федосей( Феодосий)
Мать: Орлова Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1928
Мать ребёнка: Орлова Галина Константинова
Рождение ребёнка
24.10.1929
Мать ребёнка: Орлова Галина Константинова
Рождение ребёнка
13.07.1937
Сын: Орлов Пётр Федорович
Мать ребёнка: Орлова Галина Константинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлова Галина Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1944