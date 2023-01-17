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Орлов Федор Федосеевич

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Место рождения

Ширванская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

15.10.1902

Дата смерти

13.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1902

Отец: Орлов Федосей( Феодосий)

Мать: Орлова Неизвестно

Ширванская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.03.1928

Сын: Орлов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Орлова Галина Константинова

Рождение ребёнка
24.10.1929

Сын: Орлов Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Орлова Галина Константинова

Ширванская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.07.1937

Сын: Орлов Пётр Федорович

Мать ребёнка: Орлова Галина Константинова

Ширванская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Орлова Галина Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Галина Константинова

Смерть
13.10.1944
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