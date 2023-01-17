Поткина Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Никита ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Поткин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Поткин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Васелиса Алексеевна
Отец ребёнка: Поткин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Поткин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Поткин Гаврило Алексеевич
Отец ребёнка: Поткин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Поткин Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно