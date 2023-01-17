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Поткина Анна Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Никита ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Поткин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Поткин Алексей Петрович

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Васелиса Алексеевна

Отец ребёнка: Поткин Алексей Петрович

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Поткин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Поткин Алексей Петрович

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Поткин Гаврило Алексеевич

Отец ребёнка: Поткин Алексей Петрович

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Поткин Алексей Петрович

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Смерть
Неизвестно
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