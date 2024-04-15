Богданов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1920
Дата смерти19.08.1989
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1920
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Ольга
Мать ребёнка: Андросова Александра Андреевна
Смерть
19.08.1989
Затеречный, Нефтекумский, Ставропольский край
Причина смерти: Болезнь