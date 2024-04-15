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Богданов Николай Андреевич

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Место рождения

Никулинка, Новоселко-Пеньковская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

20.12.1920

Дата смерти

19.08.1989

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1920

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Никулинка, Новоселко-Пеньковская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Ольга

Мать ребёнка: Андросова Александра Андреевна

Смерть
19.08.1989
Затеречный, Нефтекумский, Ставропольский край
Причина смерти: Болезнь

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