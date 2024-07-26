Илемков Олег Валерьевич
Место рождения
Дата рождения18.09.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1968
Отец: Илемков Валерий Анатольевич
Мать: Хаит Галина Ароновна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Илемкова Галина
Рождение ребёнка
02.06.1990
Дочь: Дрюченко Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Илемкова Галина
Рождение ребёнка
26.10.2002
Мать ребёнка: Илемкова Галина