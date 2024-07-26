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Илемков Олег Валерьевич

Место рождения

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Дата рождения

18.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1968

Отец: Илемков Валерий Анатольевич

Мать: Хаит Галина Ароновна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Место жительства
Неизвестно
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илемкова Галина

Рождение ребёнка
02.06.1990

Дочь: Дрюченко Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Илемкова Галина

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
26.10.2002

Сын: Илемков Даниил Олегович

Мать ребёнка: Илемкова Галина

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

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