Чернышов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышов Сергей Михайлович

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Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

20.10.1965

Дата смерти

03.05.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1965

Отец: Чернышов Михаил Иванович

Мать: не указана

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
28.10.1988

Жена: Чернышова Алла Валерьевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.05.1989

Дочь: Семенова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Чернышова Алла Валерьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.01.2002

Сын: Чернышов Владислав Сергеевич

Мать ребёнка: Чернышова Алла Валерьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.05.2016
Непал
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