Чернышов Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.10.1965
Дата смерти03.05.2016
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1965
Отец: Чернышов Михаил Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1988
Рождение ребёнка
09.05.1989
Дочь: Семенова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Чернышова Алла Валерьевна
Рождение ребёнка
15.01.2002
Сын: Чернышов Владислав Сергеевич
Мать ребёнка: Чернышова Алла Валерьевна
Смерть
03.05.2016
Непал