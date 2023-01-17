Востриков Анатолий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1954
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1954
Рождение ребёнка
22.12.2000
Сын: Пономарев Матвей Анатольевич
Мать ребёнка: Пономарева Лила Викторовна
Рождение ребёнка
20.12.2001
Дочь: Пономарева Владислава Анатольевна
Мать ребёнка: Пономарева Лила Викторовна
Рождение ребёнка
27.08.2003
Сын: Пономарев Савва Анатольевич
Мать ребёнка: Пономарева Лила Викторовна
Рождение ребёнка
02.04.2005
Дочь: Пономарева Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Пономарева Лила Викторовна