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Востриков Анатолий Анатольевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

08.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1954

Отец: Востриков Анатолий Востриков Анатолий

Мать: Вострикова Наталья Дмитриевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.12.2000

Сын: Пономарев Матвей Анатольевич

Мать ребёнка: Пономарева Лила Викторовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.2001

Дочь: Пономарева Владислава Анатольевна

Мать ребёнка: Пономарева Лила Викторовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.2003

Сын: Пономарев Савва Анатольевич

Мать ребёнка: Пономарева Лила Викторовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.04.2005

Дочь: Пономарева Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Пономарева Лила Викторовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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