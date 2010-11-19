Достовалов Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.08.1957
Дата смерти19.11.2010
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1957
Рождение ребёнка
13.07.1985
Сын: Достовалов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Достовалова Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
17.03.1987
Сын: Достовалов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Достовалова Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
12.08.1988
Сын: Достовалов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Достовалова Людмила Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.2010