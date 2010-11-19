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Достовалов Сергей Николаевич

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Место рождения

Петуховское, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

20.08.1957

Дата смерти

19.11.2010

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1957

Отец: Достовалов Николай Андреевич

Мать: Достовалова Елена Егоровна

Петуховское, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
13.07.1985

Сын: Достовалов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Достовалова Людмила Алексеевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
17.03.1987

Сын: Достовалов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Достовалова Людмила Алексеевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
12.08.1988

Сын: Достовалов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Достовалова Людмила Алексеевна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Достовалова Людмила Алексеевна

Смерть
19.11.2010
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