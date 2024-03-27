Нуртдинов(Умутдинов) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНуртдинов(Умутдинов) ?

Нуртдинов(Умутдинов) ?

Место рождения

д.Норкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хатмуллина (Нуртдинова (Умутдинова)) Гульсания

Мать ребёнка: Нуртдинова (Умутдинова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуртдинов(Умутдинов) Хасанъян

Мать ребёнка: Нуртдинова (Умутдинова) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нуртдинова (Умутдинова) ?

Рождение ребёнка
1906

Сын: Нуртдинов(Умутдинов) Файзылгаян

Мать ребёнка: Нуртдинова (Умутдинова) ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.