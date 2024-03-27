Нуртдинов(Умутдинов) ?
Место рожденияд.Норкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хатмуллина (Нуртдинова (Умутдинова)) Гульсания
Мать ребёнка: Нуртдинова (Умутдинова) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуртдинов(Умутдинов) Хасанъян
Мать ребёнка: Нуртдинова (Умутдинова) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Нуртдинов(Умутдинов) Файзылгаян
Мать ребёнка: Нуртдинова (Умутдинова) ?
Смерть
Неизвестно