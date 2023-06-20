Коврижных Потап Елистратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
1810
Сын: Коврижных Феоктист Потапович
Мать ребёнка: Коврижных Улита Корниловна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Коврижных Улита Корниловна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Коврижных Улита Корниловна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Коврижных Улита Корниловна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1826
Сын: Коврижных Ефрем Потапович
Мать ребёнка: Коврижных Улита Корниловна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Коврижных Улита Корниловна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
Неизвестно