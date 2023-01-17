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Ган (Опперманн) Сузанна

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Место рождения

Буерак, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

08.09.1864 ст.

Дата смерти

27.05.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Буерак, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.11.1901

Сын: Ган Соломон Эдуардович

Отец ребёнка: Ган Иоганн Эдуард

Георгиевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ган Иоганн Эдуард

Смерть
27.05.1944
Колывань, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
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