Ган (Опперманн) Сузанна
Место рождения
Дата рождения08.09.1864 ст.
Дата смерти27.05.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1901
Отец ребёнка: Ган Иоганн Эдуард
Георгиевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ган Иоганн Эдуард
Смерть
27.05.1944
Колывань, Курьинский муниципальный район, Алтайский край