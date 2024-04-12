Писцов Андрей Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Рождение ребёнка
Около 22.03.1896
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Писцова Анна Лонгиновна
Рождение ребёнка
27.09.1897
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Писцова Анна Лонгиновна
Рождение ребёнка
22.03.1900
Мать ребёнка: Писцова Анна Лонгиновна
Рождение ребёнка
10.10.1903
Мать ребёнка: Писцова Анна Лонгиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Писцова Анна Лонгиновна
Смерть
Неизвестно