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Писцов Андрей Степанович

Место рождения

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Писцов Степан Феодорович

Мать: Писцова Прасковья Филлиповна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 22.03.1896

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Писцова Анна Лонгиновна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.09.1897

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Писцова Анна Лонгиновна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.03.1900

Сын: Писцов Иоанн Андреевич

Мать ребёнка: Писцова Анна Лонгиновна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.10.1903

Сын: Писцов Иоанн Андреевич

Мать ребёнка: Писцова Анна Лонгиновна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писцова Анна Лонгиновна

Смерть
Неизвестно
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