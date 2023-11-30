Томилина (Яковлева) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилина (Яковлева) Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: Макарова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилин Андрей Викторович

Отец ребёнка: Томилин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Кирилл Георгиевич

Отец ребёнка: Субботин Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Георгий

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