Томилина (Яковлева) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томилин Андрей Викторович
Отец ребёнка: Томилин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Томилин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Кирилл Георгиевич
Отец ребёнка: Субботин Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Субботин Георгий