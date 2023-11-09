(Казакова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казакова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Казакова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Казаков Андрей Степанович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1820

Сын: Казаков Казма Андреевич

Отец ребёнка: Казаков Андрей Степанович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1821

Сын: Казаков Илья Андреевич

Отец ребёнка: Казаков Андрей Степанович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1827

Сын: Казаков Филимон Андреевич

Отец ребёнка: Казаков Андрей Степанович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1831

Сын: Казаков Степан Андреевич

Отец ребёнка: Казаков Андрей Степанович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Андрей Степанович

Смерть
Неизвестно
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