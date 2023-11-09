(Казакова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Казакова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Казаков Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Казаков Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Казаков Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Казаков Филимон Андреевич
Отец ребёнка: Казаков Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Казаков Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно