(Волкова) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Волкова) Ирина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солуянов Валерий Константинович

Рождение ребёнка
18.06.1983

Дочь: (Солуянова) Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Солуянов Валерий Константинович

Рождение ребёнка
18.06.1983

Дочь: (Солуянова) Яна Валерьевна

Отец ребёнка: Солуянов Валерий Константинович

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