(Волкова) Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1983
Дочь: (Солуянова) Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Солуянов Валерий Константинович
Рождение ребёнка
18.06.1983
Дочь: (Солуянова) Яна Валерьевна
Отец ребёнка: Солуянов Валерий Константинович