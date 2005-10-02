Крашенинникова (Ивановская) Виктория Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крашенинникова (Ивановская) Виктория Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Ивановский Николай Андреевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Антонина Геогриевна

Отец ребёнка: Крашенинников Георгий Семёнович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лидия Геогриевна

Отец ребёнка: Крашенинников Георгий Семёнович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Крашенинников Леонид Георгиевич

Отец ребёнка: Крашенинников Георгий Семёнович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Крпивенцева Серафима Георгиевна

Отец ребёнка: Крашенинников Георгий Семёнович

Рождение ребёнка
09.12.1918

Сын: Крашенинников Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Крашенинников Георгий Семёнович

Рождение ребёнка
09.12.1918

Сын: Крашенинников Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Крашенинников Георгий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крашенинников Георгий Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно
Не работала
Смерть
1954
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