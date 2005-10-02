Крашенинникова (Ивановская) Виктория Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1954
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Ивановский Николай Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Антонина Геогриевна
Отец ребёнка: Крашенинников Георгий Семёнович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лидия Геогриевна
Отец ребёнка: Крашенинников Георгий Семёнович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Крашенинников Леонид Георгиевич
Отец ребёнка: Крашенинников Георгий Семёнович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Крпивенцева Серафима Георгиевна
Отец ребёнка: Крашенинников Георгий Семёнович
Рождение ребёнка
09.12.1918
Сын: Крашенинников Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Крашенинников Георгий Семёнович
Рождение ребёнка
09.12.1918
Сын: Крашенинников Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Крашенинников Георгий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Не работала
Смерть
1954