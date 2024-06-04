Покрышкин Трофим Моисеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1842
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Покрышкина (Иванина) Агриппина Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Покрышкина (Иванина) Агриппина Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Покрышкина (Иванина) Агриппина Емельянова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Покрышкина) Васса Трофимова
Мать ребёнка: Покрышкина (Иванина) Агриппина Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Покрышкина (Иванина) Агриппина Емельянова
Смерть
После 1858