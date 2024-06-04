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Покрышкин Трофим Моисеев

Место рождения

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Покрышкин Моисей Захаров

Мать: Покрышкина Марья Климонтова

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1842

Жена: Покрышкина (Иванина) Агриппина Емельянова

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Покрышкин Иван Трофимов

Мать ребёнка: Покрышкина (Иванина) Агриппина Емельянова

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Покрышкин Семен Трофимов

Мать ребёнка: Покрышкина (Иванина) Агриппина Емельянова

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Покрышкин Лев Трофимов

Мать ребёнка: Покрышкина (Иванина) Агриппина Емельянова

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Покрышкина) Васса Трофимова

Мать ребёнка: Покрышкина (Иванина) Агриппина Емельянова

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Покрышкин Демид Трофимов

Мать ребёнка: Покрышкина (Иванина) Агриппина Емельянова

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858

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