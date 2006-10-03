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Степанова Анна Николаевна
Степанова Анна Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.10.2006
Пол
Женский
Отец
Степанов Николай Александрович
1965 г.р.
Мать
Степанова (Жуковская) Татьяна Ивановна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.2006
Отец:
Степанов Николай Александрович
Мать:
Степанова Татьяна Ивановна
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