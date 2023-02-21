Русанова Марина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1964
Бракосочетание
03.02.1989
Развод 29.10.2001
Рождение ребёнка
01.03.1989
Дочь: Велтистова Галина Максимовна
Отец ребёнка: Велтистов Максим Евгеньевич
Рождение ребёнка
19.12.1990
Дочь: Велтистова Серафима Максимовна
Отец ребёнка: Велтистов Максим Евгеньевич
Рождение ребёнка
11.02.1992
Сын: Велтистов Евгений Максимович
Отец ребёнка: Велтистов Максим Евгеньевич
Бракосочетание
04.06.2015