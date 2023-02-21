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Русанова Марина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1964

Отец: Русанов Анатолий Степанович

Мать: Русанова Валентина Сергеевна в девичестве Клепикова

Бракосочетание
03.02.1989

Муж: Велтистов Максим Евгеньевич

Развод 29.10.2001
Рождение ребёнка
01.03.1989

Дочь: Велтистова Галина Максимовна

Отец ребёнка: Велтистов Максим Евгеньевич

Рождение ребёнка
19.12.1990

Дочь: Велтистова Серафима Максимовна

Отец ребёнка: Велтистов Максим Евгеньевич

Рождение ребёнка
11.02.1992

Сын: Велтистов Евгений Максимович

Отец ребёнка: Велтистов Максим Евгеньевич

Бракосочетание
04.06.2015

Муж: Борисов Григорий Вячеславович

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