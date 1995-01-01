Демидкин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Брынци Сухиничский район Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Брынци Сухиничский район Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Брынци Сухиничский район Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидкина Мария
Смерть
Неизвестно