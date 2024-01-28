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Ташлыкова Фекла Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Ташлыков Николай Никитич

Отец ребёнка: Ташлыков (Тудвасев) Никита Григорьевич

Бракосочетание
10.02.1829 ст.

Муж: Ташлыков (Тудвасев) Никита Григорьевич

Воскресенск, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ташлыков Степан Никитич

Отец ребёнка: Ташлыков (Тудвасев) Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
16.08.1832 ст.

Сын: Ташлыков Агафон Никитич

Отец ребёнка: Ташлыков (Тудвасев) Никита Григорьевич

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.07.1838 ст.

Дочь: Ташлыкова Ермиония Никитична

Отец ребёнка: Ташлыков (Тудвасев) Никита Григорьевич

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край

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