Ташлыкова Фекла Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829 ст.
Отец ребёнка: Ташлыков (Тудвасев) Никита Григорьевич
Бракосочетание
10.02.1829 ст.
Воскресенск, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Ташлыков (Тудвасев) Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
16.08.1832 ст.
Отец ребёнка: Ташлыков (Тудвасев) Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
23.07.1838 ст.
Дочь: Ташлыкова Ермиония Никитична
Отец ребёнка: Ташлыков (Тудвасев) Никита Григорьевич