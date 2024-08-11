Васильев Лавр
Место рождения
Дата рождения17.08.1857
Дата смерти24.07.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1857
Отец: Филиппов Василий
Бракосочетание
29.05.1881
Рождение ребёнка
04.07.1883
Дочь: Лаврентьева Ольга
Мать ребёнка: Константинова Лукерья Константиновна
Рождение ребёнка
30.07.1885
Дочь: Лаврентьева Евдокия Лавр
Мать ребёнка: Константинова Лукерья Константиновна
Рождение ребёнка
22.08.1888
Дочь: Лаврентьева Марфа
Мать ребёнка: Константинова Лукерья Константиновна
Рождение ребёнка
16.07.1890
Сын: Лаврентьев Илья
Мать ребёнка: Константинова Лукерья Константиновна
Смерть
24.07.1890