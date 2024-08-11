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Васильев Лавр

Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

17.08.1857

Дата смерти

24.07.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1857

Отец: Филиппов Василий

Мать: Игнатиева (Николаева) Ирина

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
29.05.1881

Жена: Константинова Лукерья Константиновна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.07.1883

Дочь: Лаврентьева Ольга

Мать ребёнка: Константинова Лукерья Константиновна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.07.1885

Дочь: Лаврентьева Евдокия Лавр

Мать ребёнка: Константинова Лукерья Константиновна

Рождение ребёнка
22.08.1888

Дочь: Лаврентьева Марфа

Мать ребёнка: Константинова Лукерья Константиновна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.07.1890

Сын: Лаврентьев Илья

Мать ребёнка: Константинова Лукерья Константиновна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
24.07.1890

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