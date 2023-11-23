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Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Измайлова) Раиса Владимирова

Отец ребёнка: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Измайлов Николай Владимиров

Отец ребёнка: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев

Рождение ребёнка
1835

Сын: Измайлов Константин Владимиров

Отец ребёнка: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Лилеева (Измайлова) Александра Владимирова

Отец ребёнка: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Казанская (Измайлова) Евлампия Владимирова

Отец ребёнка: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев

Рождение ребёнка
02.01.1845

Дочь: Закедская (Измайлова) Евпраксия Владимирова

Отец ребёнка: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев

Смерть
Неизвестно

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