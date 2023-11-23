Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Измайлова) Раиса Владимирова
Отец ребёнка: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Измайлов Николай Владимиров
Отец ребёнка: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Измайлов Константин Владимиров
Отец ребёнка: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Лилеева (Измайлова) Александра Владимирова
Отец ребёнка: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Казанская (Измайлова) Евлампия Владимирова
Отец ребёнка: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев
Рождение ребёнка
02.01.1845
Дочь: Закедская (Измайлова) Евпраксия Владимирова
Отец ребёнка: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев
Смерть
Неизвестно