Соловьёва Александра Никитична (Никитьева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева (Соловьёва) Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Соловьёв Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова (Соловьёва) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Соловьёв Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ладыгина (Соловьёва) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Соловьёв Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливанова (Соловьёва) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Соловьёв Алексей Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1901
Отец ребёнка: Соловьёв Алексей Семёнович
Ледина, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно