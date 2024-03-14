Соловьёва Александра Никитична (Никитьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Александра Никитична (Никитьева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева (Соловьёва) Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Соловьёв Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Соловьёва) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Соловьёв Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ладыгина (Соловьёва) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Соловьёв Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова (Соловьёва) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Соловьёв Алексей Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
24.07.1901

Сын: Соловьёв Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Соловьёв Алексей Семёнович

Ледина, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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