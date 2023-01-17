Ходырев Иван Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1871 ст.
Отец: Ходырев Иона Логинович
Рождение ребёнка
21.11.1891 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Анна Павловна
Рождение ребёнка
18.04.1894 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Анна Павловна
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ходырева Анна Павловна
Рождение ребёнка
10.05.1900 ст.
Сын: Ходырев Александр Иванович
Мать ребёнка: Ходырева Анна Павловна
Рождение ребёнка
1902 ст.
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Ходырева Анна Павловна
Рождение ребёнка
12.01.1906 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходырева Анна Павловна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно