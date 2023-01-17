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Ходырев Иван Ионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1871 ст.

Отец: Ходырев Иона Логинович

Мать: Ходырева Фекла Михайловна

Рождение ребёнка
21.11.1891 ст.

Сын: Ходырев Николай Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Анна Павловна

Рождение ребёнка
18.04.1894 ст.

Сын: Ходырев Федор Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Анна Павловна

Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ходырева Анна Павловна

Рождение ребёнка
10.05.1900 ст.

Сын: Ходырев Александр Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Анна Павловна

Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Ходырева Анна Павловна

Рождение ребёнка
12.01.1906 ст.

Сын: Ходырев Павел Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Анна Павловна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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