Богданова Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Богданов Семён Акиндинович
Отец ребёнка: Богданов Актинидий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Степан Акиндинович
Отец ребёнка: Богданов Актинидий
Смерть
Неизвестно