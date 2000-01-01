Богданова Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Ксения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Богданов Семён Акиндинович

Отец ребёнка: Богданов Актинидий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Степан Акиндинович

Отец ребёнка: Богданов Актинидий

Смерть
Неизвестно
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