Антошкина (Выходцева) Антонина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антошкина (Выходцева) Антонина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1951

Дата смерти

29.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1951

Отец: Выходцев Ефим Тимофеевич

Мать: Выходцева Мария

Рождение ребёнка
03.02.1971

Сын: Антошкин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Антошкин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
29.12.1976

Дочь: Антошкина Анна Владимировна

Отец ребёнка: Антошкин Владимир Васильевич

Смерть
29.09.2017
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