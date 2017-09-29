Антошкина (Выходцева) Антонина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1951
Дата смерти29.09.2017
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1951
Отец: Выходцев Ефим Тимофеевич
Мать: Выходцева Мария
Рождение ребёнка
03.02.1971
Сын: Антошкин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Антошкин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
29.12.1976
Дочь: Антошкина Анна Владимировна
Отец ребёнка: Антошкин Владимир Васильевич
Смерть
29.09.2017