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Филин Василиса Алексеевна
Филин Василиса Алексеевна
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
26.12.2016
Пол
Женский
Отец
Филин Алексей Владимирович
1979 г.р.
Мать
Филин (Коробицина) Кристина Александровна
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2016
Отец:
Филин Алексей Владимирович
Мать:
Филин Кристина Александровна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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