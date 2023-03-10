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Пашков Андрей Алексеевич
Пашков Андрей Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.05.1954
Пол
Мужской
Отец
Пашков Алексей Степанович
1921 г.р.
Мать
Лариса Борисовна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1954
Отец:
Пашков Алексей Степанович
Мать:
Лариса Борисовна
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