Пашков Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашков Андрей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1954

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1954

Отец: Пашков Алексей Степанович

Мать: Лариса Борисовна

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