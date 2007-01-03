Сокова (Недрищева) Галина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокова (Недрищева) Галина Степановна

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Место рождения

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

18.01.1924

Дата смерти

03.01.2007

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1924

Отец: Недрищев Степан Павлович

Мать: Недрищева (Урываева) Татьяна Ивановна

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
03.01.2007
Самара, Самара, Самарская область

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