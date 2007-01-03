Сокова (Недрищева) Галина Степановна
Место рождения
Дата рождения18.01.1924
Дата смерти03.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.01.2007