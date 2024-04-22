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Гультяев Семён Архипович

Место рождения

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Гультяев Архип Филиппович

Мать: Гультяева Матрёна Степановна

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Жена: Гультяева Александра Ивановна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.12.1890 ст.

Дочь: Пузыня Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: Гультяева Александра Ивановна

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1892 ст.

Дочь: Гультяева Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Гультяева Александра Ивановна

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1896 ст.

Сын: Гультяев Дмитрий Семёнович

Мать ребёнка: Гультяева Александра Ивановна

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.

Сын: Гультяев Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Гультяева Александра Ивановна

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1903 ст.

Сын: Гультяев Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Гультяева Александра Ивановна

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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