Савваитов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савваитов Павел Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

27.02.1815

Дата смерти

24.07.1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1832 по 1837
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1837 по 1842
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1842 по 1895
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.07.1895
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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