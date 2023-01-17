Савваитов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения27.02.1815
Дата смерти24.07.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1832 по 1837
Место жительства
С 1837 по 1842
Место жительства
С 1842 по 1895
Смерть
24.07.1895