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Параскева Алексеева
Параскева Алексеева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1755
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Алексей Петров
1732 г.р.
Мать
Параскева Федорова
1733 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец:
Алексей Петров
Мать:
Параскева Федорова
Смерть
Неизвестно
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