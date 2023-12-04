Бунакова (Филина) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филин Дмитрий
Рождение ребёнка
19.05.1906
Отец ребёнка: Бунаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Бунаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бунаков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Бунаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1913
Отец ребёнка: Бунаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Бунаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Бунаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скугарева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бунаков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно