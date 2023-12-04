Бунакова (Филина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунакова (Филина) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1906

Сын: Бунаков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Бунаков Иван Иванович

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Бунаков Леонид Иванович

Отец ребёнка: Бунаков Иван Иванович

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Бунаков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Бунаков Иван Иванович

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.02.1913

Сын: Бунаков Семен Иванович

Отец ребёнка: Бунаков Иван Иванович

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Бунаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Бунаков Иван Иванович

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Бунаков Иван Иванович

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скугарева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бунаков Иван Иванович

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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