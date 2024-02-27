Шалаева Анна Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалаева Анна Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1706 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Шалаев Еремей Корнилов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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