Плешивых Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1994
Сын: Плешивых Дмитрий Ивановия
Мать ребёнка: Плешивых Ольга Валентиновна
Рождение ребёнка
21.12.1999
Дочь: Плешивых Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Плешивых Ольга Валентиновна
Рождение ребёнка
19.01.2009
Дочь: Плешивых Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Плешивых Ольга Валентиновна