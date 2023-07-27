Плешивых Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешивых Иван Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1994

Сын: Плешивых Дмитрий Ивановия

Мать ребёнка: Плешивых Ольга Валентиновна

Рождение ребёнка
21.12.1999

Дочь: Плешивых Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Плешивых Ольга Валентиновна

Рождение ребёнка
19.01.2009

Дочь: Плешивых Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Плешивых Ольга Валентиновна

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