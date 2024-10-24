Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьма Алексеевич
Рождение ребёнка
24.03.1805
Сын: Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Козьма Алексеевич
Рождение ребёнка
15.08.1811
Сын: Агафон Кузьмич
Отец ребёнка: Козьма Алексеевич
Смерть
Неизвестно