Климук Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук Федор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1920

Дочь: Климук Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Климук Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
02.02.1920

Дочь: Климук Анна Федоровна

Мать ребёнка: Климук Дарья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климук Дарья Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Камень Шляхецкий, гмина сельская Городец, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Смерть
Неизвестно
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