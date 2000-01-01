Климук Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1920
Дочь: Климук Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Климук Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
02.02.1920
Дочь: Климук Анна Федоровна
Мать ребёнка: Климук Дарья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климук Дарья Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Камень Шляхецкий, гмина сельская Городец, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Смерть
Неизвестно