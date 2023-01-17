Злобина (Дрёмина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина (Дрёмина) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1922

Дочь: Грачёва Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Злобин Егор Тихонович

Поваренка, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.04.1926

Дочь: Злобина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Злобин Егор Тихонович

Рождение ребёнка
08.07.1931

Сын: Злобин Леонид Егорович

Отец ребёнка: Злобин Егор Тихонович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Злобин Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Злобин Егор Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Егор Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Злобин Николай Егорович

Отец ребёнка: Злобин Егор Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луцких Александра Егоровна

Отец ребёнка: Злобин Егор Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Злобина Феня Егоровна

Отец ребёнка: Злобин Егор Тихонович

Смерть
1957
Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
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