Злобина (Дрёмина) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1922
Дочь: Грачёва Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Злобин Егор Тихонович
Поваренка, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.04.1926
Дочь: Злобина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Злобин Егор Тихонович
Рождение ребёнка
08.07.1931
Отец ребёнка: Злобин Егор Тихонович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Злобин Егор Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Злобин Егор Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луцких Александра Егоровна
Отец ребёнка: Злобин Егор Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Злобина Феня Егоровна
Отец ребёнка: Злобин Егор Тихонович
Смерть
1957
Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область