Архипов Николай Ефимович
Место рождениядер.Стаховщина
Дата рождения1926
Дата смерти?.04.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Архипов Ефим Григорьевич
Мать: не указана
дер.Стаховщина
Военная служба
До ?.04.1945
Призван на ВОВ Шумячским РВК. Рядовой. Пропал без вести в апреле 1945г. (Источник информации: Книга памяти. Смоленская область. Хиславичский район, Шумячский район, сайт pamyat-naroda.ru)
Смерть
?.04.1945