Архипов Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Николай Ефимович

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Место рождения

дер.Стаховщина

Дата рождения

1926

Дата смерти

?.04.1945

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Архипов Ефим Григорьевич

Мать: не указана

дер.Стаховщина
Военная служба
До ?.04.1945
Призван на ВОВ Шумячским РВК. Рядовой. Пропал без вести в апреле 1945г. (Источник информации: Книга памяти. Смоленская область. Хиславичский район, Шумячский район, сайт pamyat-naroda.ru)
Смерть
?.04.1945
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