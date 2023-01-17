Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Иванович

Семен Иванович

avatar

Место рождения

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Иван Дмитриевич

Мать: Прасковья Власьевна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1871 ст.

Дочь: Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.02.1872 ст.

Сын: Никифор Семенович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.12.1872 ст.

Сын: Григорий Семенович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.12.1874 ст.

Дочь: Мелания Семеновна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close