Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Иван Дмитриевич
Мать: Прасковья Власьевна
Рождение ребёнка
03.07.1871 ст.
Дочь: Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1872 ст.
Сын: Никифор Семенович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
12.12.1872 ст.
Сын: Григорий Семенович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.1874 ст.
Дочь: Мелания Семеновна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно