Паничев Захарий Титович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Бракосочетание
1841
Ояш, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1842
Сын: Паничев Дмитрий Захарьевич
Мать ребёнка: Паничева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1845
Мать ребёнка: Паничева Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно