Паничев Захарий Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаничев Захарий Титович

Паничев Захарий Титович

Место рождения

Верх-Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Паничев Тит Андреевич

Мать: Паничева Параскева Семеновна

Верх-Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1841

Жена: Паничева Екатерина Ивановна

Ояш, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Паничев Дмитрий Захарьевич

Мать ребёнка: Паничева Екатерина Ивановна

Верх-Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.03.1845

Сын: Паничев Яков Захарьевич

Мать ребёнка: Паничева Екатерина Ивановна

Верх-Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Верх-Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close