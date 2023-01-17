Бебелин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения15.03.1901
Дата смерти20.10.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1901
Отец: Бебелин Иван Кузьмич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
23.10.1925
Дочь: Голикова Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Бебелина Антонина Арсеньевна
Рождение ребёнка
01.03.1931
Сын: Бебелин Александр Федорович
Мать ребёнка: Бебелина Антонина Арсеньевна
Рождение ребёнка
21.03.1935
Сын: Бебелин Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Бебелина Антонина Арсеньевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Бебелин Владимир Федорович
Мать ребёнка: Бебелина Антонина Арсеньевна
Рождение ребёнка
06.01.1948
Дочь: Давискиба Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Бебелина Антонина Арсеньевна
Блудки, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.1976