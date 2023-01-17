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Бебелин Федор Иванович

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Место рождения

Рыльково, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.03.1901

Дата смерти

20.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1901

Отец: Бебелин Иван Кузьмич

Мать: Анна

Рыльково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.10.1925

Дочь: Голикова Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Бебелина Антонина Арсеньевна

Рыльково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1931

Сын: Бебелин Александр Федорович

Мать ребёнка: Бебелина Антонина Арсеньевна

Рождение ребёнка
21.03.1935

Сын: Бебелин Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Бебелина Антонина Арсеньевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1937

Сын: Бебелин Владимир Федорович

Мать ребёнка: Бебелина Антонина Арсеньевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1948

Дочь: Давискиба Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Бебелина Антонина Арсеньевна

Блудки, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бебелина Антонина Арсеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бебелина Александра Васильевна

Смерть
20.10.1976
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