Насырова Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насырова Галина Казармановна
Отец ребёнка: Насыров Казарман Ибрагимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насырова Тамара Казармановна
Отец ребёнка: Насыров Казарман Ибрагимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров Александр Казарманович
Отец ребёнка: Насыров Казарман Ибрагимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно