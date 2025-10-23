Копьевский Иван Васильевич Вычислено 1875 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Копьевский Иван Васильевич

Автор
SP
Pobedenny S.

мужской, родился Вычислено 1875 ст., Ивановское, Перхушковская волость, Звенигородский уезд

умер Неизвестно

Супруги
Копьевская Мария АндреевнаВычислено 1870 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Перхушковская волость, Звенигородский уезд

Место жительства
Неизвестно
Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Бракосочетание
19.01.1897 ст.

Жена: Копьевская Мария Андреевна

По жениху: деревни Ликина крестьянин Яков Онисимов Горшков и запасной нижний чин 105 Оренбургского полка, из крестьян деревни Ликина Иван Васильев Булыгин; по невесте: Подольского уезда, Дессенской волости, деревни Кривошеина крестьянин Павел Ильин Помогалин и деревни Миткина крестьянин Николай Андреев Клюев ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2328, стр. 137

Восприемник
1908 ст.
Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Королева Лидия Петровна

Смерть
Неизвестно

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