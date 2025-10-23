Копьевский Иван Васильевич
мужской, родился Вычислено 1875 ст., Ивановское, Перхушковская волость, Звенигородский уезд
умер Неизвестно
Супруги
Копьевская Мария АндреевнаВычислено 1870 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Ивановское, Перхушковская волость, Звенигородский уезд
Место жительства
Неизвестно
Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
19.01.1897 ст.
Восприемник
1908 ст.
Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно