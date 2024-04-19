Куковкин Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти17.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
02.11.1924
Сын: Куковкин Евгений Васильевич
г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабинцева Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Балымова Анна Васильевна
Смерть
17.01.1943
Псковская область, Великолукский район, Переслегинский с/с, деревня Носково