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Куковкин Василий Алексеевич

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Место рождения

Михнево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

17.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Михнево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.11.1924

Сын: Куковкин Евгений Васильевич

Мать ребёнка: не указана

г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабинцева Людмила Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куковкин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Балымова Анна Васильевна

Смерть
17.01.1943
Псковская область, Великолукский район, Переслегинский с/с, деревня Носково
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